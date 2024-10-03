Будущий комиссар по обороне обратился с призывом к ЕС

Евросоюзу следует нарастить свой военный потенциал из-за риска возможной конфронтации с Россией, отметил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, кандидат на пост первого в истории еврокомиссара по обороне. Об этом пишет РБК.

Чиновник предположил, что противостояние ЕС с Россией может начаться «через шесть-восемь лет». На фоне этого, добавил он, объединению необходимо наращивать военное производство и пополнять запасы оружия и боеприпасов.

В частности, заметил Кубилюс, странам Европы необходимо создать обязательные запасы вооружений, боеприпасов.

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Ранее потенциальный комиссар ЕС по обороне сообщил, что желает заставить европейские страны следовать своему военному плану.