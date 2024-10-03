Великобритания решилась на уступку территорий

Великобритания договорилась с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база. Об этом говорится в заявлении британского правительство, сообщает Reuters.

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«Соглашение зависит от окончания работы над договором и вспомогательными юридическими инструментами, которую обе стороны обязались завершить в кратчайшие сроки», — говорится в документе.

При этом военная база останется под контролем Великобритании в течение 99 лет для обеспечения ее непрерывного функционирования.

В 2019 году премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот назвал Великобританию колониальным оккупантом из-за отказа вернуть острова Чагос в Индийском океане. Он отметил, что Великобритания не подчинилась резолюции Генассамблеи ООН от мая 2019 года, по которой она потребовала от Лондона в течение полугода отозвать свою администрацию с Чагоса.