Великобритания уступила территорию Маврикию

«Деколонизация» Маврикия завершена, рассказал в соцсетях премьер-министр республики Правинд Джагнат. Об этом пишет РИА «Новости».

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Накануне правительство Соединенного Королевства сообщило, что Лондон достиг соглашения с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос. В договор был включен даже остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база.

В совместном заявлении стороны заявили, что политическое соглашение было подписано при поддержке и содействии Соединенных Штатов и Индии.

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», — отметил премьер.

По данным агентства, Маврикий и Чагос были колониальными владениями Великобритании с 1845 года.

В 1968 году Маврикию была предоставлена независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане и на протяжении десятилетий был предметом споров между Великобританией и Маврикием.