Фицо оценил шансы кандидатов в президенты США завершить конфликт на Украине

Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США, которые пройдут 5 ноября, вероятно, смогла бы оказать влияние на завершение боевых действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире «Радио и телевидения Словакии», передает РИА Новости.

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«Думаю, что в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис», — отметил он.

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При этом Фицо не стал раскрывать, кто его фаворит на выборах президента Штатов, поскольку решение за жителями США. Кроме того, премьер-министр Словакии обратил внимание на то, что выборов нового американского президента «ждут как какого-то чуда».