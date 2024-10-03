Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи возле посольства США в Бухаресте. Об этом RT рассказала русская переводчица Светлана К., которой пришлось обращаться за помощью к жандармам.

Она пришла в посольство с клиенткой из Киева для получения визы. Пока стояли в очереди, говорили о Румынии на русском.

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски. Я боялась, что он нападёт на нас», — рассказала Светлана.

Её защитили вооружённые жандармы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый генсек НАТО Марк Рютте доказал свою приверженность русофобии и продолжит следовать антироссийским подходам.