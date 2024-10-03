В Литве оценят призывы убивать за русские фильмы и музыку

Прокуратура Литвы возбудила предварительное следствие в связи с призывами телеведущего литовского национального телевидения LRТ и активного блогера Альгиса Раманаускаса убивать за русские фильмы и музыку. Об этом сообщила открывшая дело Вильнюсская окружная прокуратура.

"Следствие начато по статьям о призывах к физической расправе в связи с национальностью и языком группы лиц или отдельных людей", - говорится в сообщении.

В середине сентября на платформе YouTube был размещен диалог Раманаускаса с одним из политиков, в ходе которого телеведущий заявил, что надо расстреливать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку. Он также предложил варианты расправы: сначала забрать у таких родителей детей или расстрелять при детях.

Через несколько дней Раманаускас извинился за эти слова перед русскими жителями страны и попытался переставить акценты в своей "сатире, которую пытаются поставить на службу русской пропаганде". Раманаускас утверждал, что имел в виду литовцев, которые "потребляют такую российскую продукцию".