Француз подал иск против Столтенберга за участие в подготовке конфликта на Украине

Француз Патрик Пазен рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, что подал судебный иск против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, истец — исследователь конфликта на Украине, автор книги о прямой ответственности Запада в его развязывании

По словам Пазена, Йенс Столтенберг «принимал участие в развязывании конфликта на Украине против России». Кроме того, он обвинил экс-генсека в покушении на безопасность государств НАТО, преступлениях против мира и причинении ущерба жизни и здоровью группы лиц.

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По мнению истца, Столтенберг саботировал дипломатические усилия по предотвращению конфликта, позволял себе публичную ложь.

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