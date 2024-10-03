Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России по просьбе самой дипломатической миссии. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня, 3 октября, полиция проводит проверку безопасности в районе российского посольства по просьбе посольства Российской Федерации в Хельсинки. Проверка началась около 17:30. Угрозы для населения в данной ситуации нет», — отметили в правоохранительных органах.

30 июля посольство Франции в Москве заподозрили в подготовке к обороне после того, как на крыше здания заметили большое количество мешков. По словам сотрудников посольства, мешки с песком на крыше были нужны не для возведения оборонительных укреплений, а для проведения сезонных ремонтных работ.