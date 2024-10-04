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Хаменеи заявил о планах США превратить Израиль в свой инструмент

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил стремление США сохранить израильский режим желанием получить через него ресурсы в регионе.

Хаменеи высказался о планах США на Израиль
© РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Также Хаменеи сказал, что США и дальше будут использовать израильский режим в конфликтах.

Поэтому любой удар по Израилю является, по мнению Хаменеи, «услугой всему человечеству».

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США поощряют шаги Израиля, которые приводят к расширению зоны боевых действий на Ближнем Востоке.

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