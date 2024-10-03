В Молдавии заблокировали Yandex, Rutube и «Дзен»

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась заблокировать в стране сервисы Yandex, Rutube и «Дзен». Об этом сообщил молдавский провайдер Orange.

Как заявили в компании, по запросу СИБ провайдер закрыл доступ пользователей к пяти ресурсам: двум молдавским сайтам, а также Rutube, Yandex и «Дзен».

Ранее стало известно, что Молдавия отказала РИА Новости в аккредитации на выборы президента страны. МИД республики объяснил это неназванными «положениями национального законодательства».