Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным

Глава США Джо Байден не исключил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным на предстоящих саммитах «Большой двадцатки» (G20) или АТЭС. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем, отметил американский лидер, нет уверенности в том, что Путин приедет на эти мероприятия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в свою очередь, что Кремль прорабатывает вопрос о возможном участии Владимира Путина в итоговом саммите G20 в Бразилии, намеченном на 18–19 ноября 2024 года.

Песков уточнил, что ранее президент отказался ехать в Мексику по случаю инаугурации избранного мексиканского лидера Клаудии Шейнбаум.