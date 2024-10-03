Иск против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга подан в Бельгии за участие в развязывании конфликта на Украине против России, покушение на безопасность государств НАТО, преступления против мира, причинение ущерба жизни и здоровью группы лиц.

Об этом сообщил в четверг истец, исследователь конфликта на Украина и автор книги о прямой ответственности Запада в его развязывании гражданин Франции Патрик Пазен на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, иск был подан в суд Брюсселя 27 сентября.

"Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира", - говорится в исковом заявлении, полученном ТАСС.

В нем приводится обширная аргументация подготовки со стороны стран НАТО Украины к конфликту с Россией, в том числе содержатся заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об использовании Минских соглашений для затягивания времени с целью вооружения Киева. Столтенберга также обвинили в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта, включая провал переговоров НАТО с РФ по российским предложениям о евробезопасности в январе 2022 года, которые должны были предотвратить конфликт.

Пазен также обвинил экс-генсека в публичной лжи, отрицании обещаний НАТО не расширяться на Восток после объединения Германии. Эта ложь препятствовала отказу НАТО от приема Украины, что также позволило бы предотвратить начало боевых действий.