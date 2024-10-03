Рейтинг Макрона обрушился

Уровень доверия французов президенту республики Эммануэлю Макрону опустился за месяц на три процентных пункта и составил 22%. Результаты опроса опубликовала газета Le Figaro.

Журналисты отметили, что рейтинг президента снова приближается к историческому минимуму в 21%, достигнутому в разгар кризиса «желтых жилетов».

Напомним, что в апреле 2024 года рейтинг Макрона упал на 2%, до 25%, на фоне заявлений по Украине и проблем в экономике.

Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона

Летом он несколько повысился, но в сентябре снова упал до 25%. Вместе с тем, в начале 2022 года он составлял 41%, но через два месяца после выборов, в июне, опустился до 32%.