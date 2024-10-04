Орбан назвал холодной войной экономический курс Евросоюза

Евросоюз ведет экономическую холодную войну, ограничивая собственный рост и снижая конкурентоспособность.

Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"То, что мы делаем сейчас, то, что делают с нами, то, что делает Евросоюз, - это экономическая холодная война", - сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

Так он прокомментировал перспективу введения постоянных пошлин ЕС на китайские электромобили, голосование по которым в объединении должно пройти 4 октября.

"Экономическая холодная война - это огромная опасность для Венгрии, потому что она бьет прежде всего по нам, по нашей экспортно ориентированной экономике. Мы должны бороться с этим", - отметил глава венгерского правительства.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу ЕС по введению компенсационных мер в отношении импортируемых из Китая электромобилей.

Еврокомиссия объявила о введении временных пошлин на китайские автомобили с 4 июля, а в сентябре обнародовала предложение об их введении на постоянной основе с 4 ноября. ЕК уточнила, что на электромобили BYD пошлина составит 17%, Geely - 19,3%, SAIC - 36,3%; на продукцию всех остальных компаний, которые "сотрудничали с расследованием Еврокомиссии", пошлина установлена на уровне 21,3%, для тех, кто не сотрудничал, - 36,3%. Единственным исключением стали производимые в Китае американские электромобили Tesla, на которые ЕК снизила пошлину почти вдвое - до 9%.

Китай уже опротестовал данную инициативу ЕК во Всемирной торговой организации, направив запрос на проведение консультаций с Европейским союзом. Запрос формально инициирует торговый спор в рамках ВТО. Этот механизм дает возможность сторонам провести переговоры и попытаться найти решение, не прибегая к арбитражу. Если в течение 60 дней не будет найдено решение, то инициатор спора может запросить арбитраж в рамках ВТО.