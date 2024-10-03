Политолог Игорь Пшеничников, комментируя в разговоре с Рамблером возникшие между Венгрией и Еврокомиссией (ЕК) разногласия по поводу венгерского закона о защите суверенитета, заявил о наличии потенциала для выхода страны из Евросоюза (ЕС).

Ранее ЕК приняла решение подать в суд на Венгрию, поскольку считает, что действие национального закона «О защите суверенитета» в этой стране противоречит законам ЕС. Об этом сообщалось на сайте Еврокомиссии. Отмечалось, что упомянутый закон учреждает «Управление по защите суверенитета» Венгрии, которому поручается расследование действий, которые осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица, предположительно, способных нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.

Принятие соответствующего закона — это очень смелый шаг со стороны Венгрии, тем самым страна демонстрирует свою независимость в условиях, когда гегемон диктует свои законы. И центральная фигура в данном скандале – это венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он пользуется в Венгрии огромной популярностью, выражает мнение абсолютного большинства венгров. И если оценивать ситуацию с точки зрения народной поддержки Орбана, а также с точки зрения его личных политических предпочтений, то, полагаю, можно говорить и о вероятности выхода Венгрии из ЕС, и о вероятности исключения страны из союза. При этом, думаю, сейчас Венгрия не захочет выходить из ЕС, если только не появятся какие-то конкретные аспекты, которые будут противоречить ее внешней политике, например, определенные действия против России. В настоящее время Венгрии не очень выгоден выход из ЕС, поскольку она ведет себя достаточно прагматично, «пытается усидеть на всех стульях» и со всеми вести диалог. В нынешней ситуации это правильно, поскольку занимать однобокую позицию в сегодняшнем быстро меняющемся мире было бы неразумно. Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Эксперт назвал Орбана «разумным и прагматичным политиком».

«Он хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, поскольку понимает, что он может разрушить всю Европу, в том числе и его родину - Венгрию. Поэтому в политическом плане он действует прагматично, и в этом смысле он является нашим союзником. В связи с этим бюрократия Евросоюза рассматривает Орбана в качестве своего врага. Это же касается и Соединенных Штатов. Разногласия между брюссельской бюрократией и Будапештом мы наблюдаем не первый год, поэтому, полагаю, скандал с венгерским законом не будет последним. Так что потенциал для выхода Венгрии из ЕС – или самостоятельно, или принудительного – действительно существует», – отметил политолог.

Пшеничников вместе с тем выразил мнение, что в дальнейшем в ЕС продолжатся нападки на венгерского премьера.

«Они не оставят Орбана в покое, это точно. Они продолжат его «колоть» и придумывать все новые поводы для скандалов вокруг него, чтобы создать максимально некомфортные условия для Орбана и для его страны», – заключил эксперт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о стремлении государства к улучшению сотрудничества с Россией во всех сферах, которые не затронуты антироссийскими санкциями Запада.