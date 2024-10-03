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В ВОЗ оценили риск глобального распространения лихорадки Марбург

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск глобального распространения лихорадки Марбург. Об этом сообщает ТАСС.

В ВОЗ оценили риск глобального распространения лихорадки Марбург
© globallookpress.com

Согласно оценкам ВОЗ, риск глобального распространения лихорадки Марбург является низким, но остается очень высоким для Руанды, в которой произошла вспышка болезни. Кроме того, риски также остается высоким на региональном уровне. В ВОЗ также добавили, что организация продолжает изучать вспышку в Руанде.

«ВОЗ расценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», — рассказали в ВОЗ.

Помимо этого в организации добавили, что сейчас не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на визиты и торговлю с Руандой. При этом в ВОЗ не стали исключать риска распространения болезни на соседние страны.

«Дальнейший риск международного распространения также высок, поскольку подтвержденные случаи были отмечены в столице, где есть международный аэропорт и дорожная сеть, ведущая в несколько городов Восточной Африки», — добавили в ВОЗ.

Напомним, что в конце сентября в Руанде произошла вспышка лихорадки Марбург — 26 зафиксированных случаев, из которых 8 закончились летальным исходом. Считается, что возбудитель болезни относится к той же категории вирусов, что и вызывающий лихорадку Эбола. Ее летальность составляет 24 - 88%, в зависимости от штамма вируса и способов лечения.