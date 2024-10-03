В ВОЗ оценили риск глобального распространения лихорадки Марбург

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск глобального распространения лихорадки Марбург. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно оценкам ВОЗ, риск глобального распространения лихорадки Марбург является низким, но остается очень высоким для Руанды, в которой произошла вспышка болезни. Кроме того, риски также остается высоким на региональном уровне. В ВОЗ также добавили, что организация продолжает изучать вспышку в Руанде.

«ВОЗ расценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», — рассказали в ВОЗ.

Помимо этого в организации добавили, что сейчас не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на визиты и торговлю с Руандой. При этом в ВОЗ не стали исключать риска распространения болезни на соседние страны.

«Дальнейший риск международного распространения также высок, поскольку подтвержденные случаи были отмечены в столице, где есть международный аэропорт и дорожная сеть, ведущая в несколько городов Восточной Африки», — добавили в ВОЗ.

Напомним, что в конце сентября в Руанде произошла вспышка лихорадки Марбург — 26 зафиксированных случаев, из которых 8 закончились летальным исходом. Считается, что возбудитель болезни относится к той же категории вирусов, что и вызывающий лихорадку Эбола. Ее летальность составляет 24 - 88%, в зависимости от штамма вируса и способов лечения.