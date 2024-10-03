Зеленский сделал разочаровывающее признание после беседы с Рютте

Западные союзники Киева пока не готовы сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте. News.ru

«Что касается того, готовы ли союзники сбивать (российские ракеты - прим.ред.), то работаем со всеми. Пока еще не готовы», - констатировал украинский политик. Он также отметил снижение интереса Запада к нуждам Украины на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и попросил «не забывать» Киев. Российская газета

Ранее Рютте заявил, что продвижение увеличения помощи Украине — его приоритет на посту генсека НАТО. RT на русском