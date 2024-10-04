WP: Иран минимум 25 раз поразил военные и разведывательные объекты в Израиле

Иранские ракеты минимум 25 раз поразили военные и разведывательные объекты в Израиле. Об этом пишет The Washington Post (WP). Аналитики издания проанализировали видеозаписи и фотографии иранской атаки. Отмечается, что специалисты указали на поражение базы ВВС Израиля Неватим на юге страны 20 ракетами. Еще три ракеты, согласно выводам этих экспертов, поразили базу ВВС Тель-Ноф близ Тель-Авива. Кроме того, в соответствии с их заключениями, два ракетных удара было зарегистрировано близ штаб-квартиры израильской разведывательной службы "Моссад", расположенной в Тель-Авиве. 4 октября заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию. 1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими "волнами" ракет, при этом в первой "волне" атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Курдс" Аббаса Нилфорушана. Позже начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана.