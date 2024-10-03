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Боррель: ядерные объекты нельзя подвергать атакам в ходе конфликта на Ближнем Востоке

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег стороны ближневосточного конфликта от атак на ядерные объекты.

Боррель предостерег страны Ближнего востока от атак на ядерные объекты
© globallookpress.com
"Первое послание, которое я хочу сегодня передать, - это твердая просьба, требование ЕС не допускать нападений на ядерные установки", - сказал он на форуме в Испании.

Выступление дипломата транслировалось на сайте аудиовизуальной службы Еврокомиссии.

"Евросоюз всегда занимал твердую позицию в отношении нападения на любую ядерную установку в мире, - добавил он. - Такова была наша позиция по Украине или России, когда возникала подобная возможность".

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