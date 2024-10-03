Боррель предостерег страны Ближнего востока от атак на ядерные объекты

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег стороны ближневосточного конфликта от атак на ядерные объекты.

"Первое послание, которое я хочу сегодня передать, - это твердая просьба, требование ЕС не допускать нападений на ядерные установки", - сказал он на форуме в Испании.

Выступление дипломата транслировалось на сайте аудиовизуальной службы Еврокомиссии.