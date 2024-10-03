Сестра лидера КНДР сравнила парад в Сеуле с "клоунадой"

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сравнила парад в Сеуле с "клоунадой".

Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если одним словом сказать об этих игрищах, то это всего лишь пустое клоунское шоу, сравнимое с тем, как стая диких собак переходит ручей", - сказала она.

Ким Ё Чжон также сравнила празднование Дня вооруженных сил с "похоронным шествием колониальной" армии.

1 октября в Республике Корея по случаю Дня вооруженных сил прошла специальная церемония на аэродроме в Соннаме и парад в центре Сеула. В частности, Южная Корея показала ракету "Хёнму-5", которая является элементом южнокорейской концепции по ликвидации руководства КНДР в случае конфликта, над аэродромом также пролетел американский стратегический бомбардировщик.