Обвиняемый по делу о смерти Мэтью Перри врач признал вину

Один из двух калифорнийских врачей, обвиняемых в смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, признал себя виновным в незаконном распространении наркотического препарата. Об этом сообщает Reuters.

Доктор Марк Чавес сделал заявление о признании вины, выступая в окружном суде в Лос-Анджелесе. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Другой обвиняемый по этому делу врач, доктор Сальвадор Пласенсия, не признал вину, как и его соответчица Джасвин Сангха, которая, по версии следователей, незаконно поставляла сильнодействующие препараты. Личный помощник Перри Кеннет Ивамаса и предполагаемый посредник ранее признали себя виновными.

54-летний Мэтью Перри скончался в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года в результате передозировки. Позже полиция сообщила о пяти арестах по делу о его смерти. В прокуратуре заявили, что двое врачей снабдили актера слишком большой дозой наркотического препарата и «воспользовались наркотической зависимостью Перри, чтобы обогатиться».

Актер проходил курс инфузионной терапии этим препаратом от тревожности и депрессии, но судмедэксперт обнаружил в его крови гораздо более высокий уровень лекарства, «чем можно было бы ожидать от одной лишь терапии». Как подчеркнул прокурор, врачи, помощник Перри и другие фигуранты дела «знали, что поступают неправильно».