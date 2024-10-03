Пока вы не уснули: просьба Ливана к России и задержание блогеров Чекалиных

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Блогеров Чекалиных задержали

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и блогеров.

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Актер Василий Ливанов находится в реанимации

Народный артист РСФСР Василий Ливанов в настоящее время находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении, состояние актера оценивают как тяжелое.

«Реанимация неврологии, состояние тяжелое», — сообщили в больнице.

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В России взлетят цены на пиво

Правительство России предложило повысить акцизы на пиво и другие алкогольные напитки. Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, ставки акцизов могут быть увеличены до 30 рублей за литр в 2025 году, 31 рубль в 2026 году и до 32 рублей в 2027 году.

«Сидр, пуаре, медовуха: с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — 30 рублей за один литр; с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно — 31 рубль за один литр; с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно — 32 рубля за один литр», — сказано в документе.

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Минобороны сообщило о контратаках ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать позиции российских военнослужащих в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки были отражены две таких атаки. Украинские подразделения безуспешно попытались потеснить российских военнослужащих в районе населенного пункта Плехово, уточнили там.

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Ливан запросил у РФ дипломатическую помощь

Ливан запросил у России дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке, Москва уже совершает "много звонков" по миру. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

"В ходе встреч я просил активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая площадку ООН и другие международные организации, - сказал дипломат. - Москва ясно дала понять, что российские официальные лица совершают множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения".

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Генсек НАТО сделал заявление о возможных ударах Киева вглубь РФ

НАТО не принимает коллективного решения за снятие ограничений на удары Украины по объектам на территориях России. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимает не НАТО, а каждый отдельный член альянса», — сказал он

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Казахстан запросил у России разъяснений по поставкам зерна

Минсельхоз Казахстана направил письмо Россельхознадзору с просьбой предоставить факты о выявленных нарушениях после предложения российской стороны приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника, экспортируемые в РФ.

Об этом сообщил журналистам вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

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Исчезнувшая дочь Успенской нашлась

Дочь российской певицы Любови Успенской, о пропаже которой ранее заявила мать, нашлась, с ней все в порядке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее Успенская сообщила, что, вернувшись с гастролей, обнаружила пропажу дочери Татьяны, при этом ее телефоны остались дома. Певица предположила, что Татьяна могла быть «замешана с поездкой в ДНР и ЛНР», либо ее «нашли дилеры». Кроме того, Успенская сообщает, что никто из работающих у нее дома не видел пропажу дочери.

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В российском городе массово уволились медики и спасатели

В Мурманске массово уволились медики и спасатели. По данным агентства «СеверПост», аварийно-спасательный отряд в российском городе прекратил существование после 18 лет службы из-за разногласий с новым руководством. Вслед за ними ушли сотрудники скорой помощи.

Местная правозащитница Виолетта Грудина отметила, что спасателям не нравились новые задачи, кроме того, их не устраивали низкие зарплаты. Сотрудники экстренных служб были недовольны изменением графика, который лишил их дополнительных выплат.

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Белоруссия подняла цены на ряд продуктов для России

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в очередной раз повысило минимальные экспортные цены на молочные продукты для российского рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РБ.

Согласно постановлению от 1 октября 2024 года, с 3 октября вступают в силу новые ценовые ограничения.

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