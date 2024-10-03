Зеленский рассказал о нуждах Украины новому генсеку НАТО

Владимир Зеленский отчитался перед приехавшим в Киев с необъявленным визитом новым генсеком НАТО Марком Рютте о ситуации на фронте. Об этом пишет РИА Новости.

1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг передал полномочия генсека альянса своему преемнику - бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. В ходе своего выступления новый генеральный секретарь альянса пообещал, что одним из приоритетов его работы станет «наращивание помощи Украине и приближение ее к НАТО». Сегодня Рютте прибыл на Украину и встретился с Зеленским.

«Мы обсудили нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО. (…) На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также политик отметил, что во время переговоров с Рютте были обсуждены «план победы» Украины и ситуация на фронте.

Накануне стало известно, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины перестал включать Угледар в свои сводки — в последний раз его упоминали 1 октября. До этого британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских военных сообщила, что пути отхода из города были перерезаны, при этом продовольствие, боеприпасы и топливо у ВСУ были на исходе. Военнослужащие также заявляли о больших потерях и о том, что им до последнего не отдавали приказ об отступлении.

При этом британский эксперт Александр Меркурис посоветовал Киеву отдать приказ о выводе войск из населенного пункта Селидово в Донецкой Народной Республике, чтобы сохранить жизни украинских солдат и избежать повторения Угледара.