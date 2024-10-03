Генсек НАТО сделал заявление о возможных ударах Киева вглубь РФ

НАТО не принимает коллективного решения за снятие ограничений на удары Украины по объектам на территориях России. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. Ura.Ru

«Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимает не НАТО, а каждый отдельный член альянса», — сказал он. Lenta.ru

В сентябре возможность ударов по территории РФ западным оружием обсуждалась на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По итогам переговоров в Госдепе заявили, что не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ. Российская газета