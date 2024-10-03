Штайнмайер вручит Байдену высшую награду Германии

Президент США Джо Байден во время визита в ФРГ получит из рук своего коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера высшую награду страны, а именно, он удостоится особой степени Большого креста ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Об этом сообщила канцелярия президента ФРГ, приведя некоторые детали программы визита.

Байден получит орден за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса и станет первым президентом США после Джорджа Буша - старшего, кто удостоится этой награды. В канцелярии Штайнмайера напомнили, что это будет первый с момента объединения Германии государственный визит президента США в страну. В последний раз таковой совершил почти 40 лет назад, в 1985 году, Рональд Рейган, который посетил тогда Бонн, Битбург и Берген-Бельзен.

Байден прибудет в Берлин вечером 10 октября. На следующий день его примет с воинскими почестями Штайнмайер в своей резиденции - дворце Бельвю. Там пройдут переговоры глав государств, после чего Байден встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

12 октября президент США и канцлер отправятся на американскую авиабазу Рамштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где состоится заседание контактной группы по военному содействию Украине (известной как формат "Рамштайн") на уровне глав государств и правительств. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.