Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не сможет воспрепятствовать неизбежному присоединению Украины к Североатлантическому альянсу. Об новый генсек заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Однажды Украина станет членом Организации Североатлантического договора, и у России нет права вето на это», — сказал Марк Рютте.

Трансляция его речи с киевской пресс-конференции велась на официальном сайте НАТО.

Новый генсек НАТО сделал заявление о дальнейшей помощи Украине

Рютте стал генсеком Североатлантического альянса 1 октября 2024 года и сразу поддержал вступление в него Украины, однако, по заявлениям западных лидеров, это произойдет только после завершения конфликта с Россией. Скорее всего, НАТО предложит Украине членство в альянсе по образцу присоединения к нему Германии (ФРГ) в 1956 году, сообщает деловое издание «Взгляд».