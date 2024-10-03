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Минск назвал обвинения Литвы в свой адрес абсурдными

Выдвигаемые в адрес Минска в обращении Литвы в Международный уголовный суд (МУС) обвинения надуманны и бессмысленны. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

В Минске ответили на обвинения Литвы
© ТАСС

Он заявил, что не нужно быть экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Министр добавил, что для Минска очевидна «бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов». По его словам, Белоруссия спокойно смотрит на «эту возню» и не перестает призывать соседей к благоразумию и адекватности.

Ранее Литва передала суду в Гааге доказательства против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сообщается, что литовская сторона собрала достаточно доказательств для обвинения белорусского лидера в преступлениях против человечности.

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