Зеленский раскрыл главный приоритет в отношениях НАТО и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс.
Об этом он заявил после встречи с новым генсеком военного блока Марком Рютте в Киеве, сообщает «Европейская правда».
«Украина фокусируется на том, чтобы Украину пригласили в НАТО. Это очень важный шаг, но этого сложно достичь», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной, и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, республика будет делать все, «чтобы это получить».
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«Наша цель – это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной-членом НАТО, украинцы заслуживают этого», — считает он.
3 сентября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.
1 октября бывший премьер Нидерландов стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.