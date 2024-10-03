Новый генсек НАТО сделал заявление о дальнейшей помощи Украине

НАТО работает над тем, чтобы предоставить Киеву больше помощи. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

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«Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», — сообщил Рютте.

Новый генсек НАТО прибыл в Киев

3 октября генсек Североатлантического альянса прибыл в Киев. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Рютте в качестве нового главы НАТО.

В ходе визита политик заверил, что продолжит убеждать союзников по НАТО продолжать оказывать поддержку Украине.