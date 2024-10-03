Новый генсек НАТО сделал заявление о дальнейшей помощи Украине

Новый генсек НАТО заявил о работе альянса над дальнейшей помощью Украине
НАТО работает над тем, чтобы предоставить Киеву больше помощи. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.
«Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», — сообщил Рютте.
Новый генсек НАТО прибыл в Киев
3 октября генсек Североатлантического альянса прибыл в Киев. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Рютте в качестве нового главы НАТО.
В ходе визита политик заверил, что продолжит убеждать союзников по НАТО продолжать оказывать поддержку Украине.