Российский журналист задал вопрос Бербок и поплатился

Эта история выглядит настолько абсурдной, что в ее реальность трудно поверить. За вопрос, который руководитель бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов задал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в зоне, предназначенной для работы СМИ на Генассамблее ООН, российскому тележурналисту и его оператору понизили статус аккредитации при Организации Объединенных Наций. Такая формулировка автоматически означает создание препятствий при освещении ооновских мероприятий и сложности с проходом в различные зоны штаб-квартиры.

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Для того, чтобы разобраться в произошедшем, следует представлять, как устроена работа журналистов в ходе так называемой "высокой недели" на Генассамблее. Представители медиа, освещающие ооновские мероприятия, получают специальные пропуска, которые, по большому счету, не дают им возможность для общения с приезжающими на Генассамблею политиками. Даже пункт досмотра журналистов для прохода на территорию штаб-квартиры ООН во время "высокой недели" находится метрах в ста от центрального. После досмотра журналисты опять же по отдельной, специально выделенной только для них дорожке идут к главному зданию, где, собственно, проходят переговоры. Но попасть внутрь они могут только с "черного входа" и только в том случае, если направляются в MALU - так называется ооновский отдел аккредитации и взаимодействия со СМИ, который расположен на втором этаже здания. Но для того, чтобы добраться до этого отдела, также нужен сопровождающий из офиса MALU.

Самостоятельно попасть в зону, где проходят ключевые мероприятия с участием руководителей делегаций, нереально. Каждый коридор, зал, этаж охраняются сотрудниками службы безопасности Организации Объединенных наций, тщательно отслеживающих пропуска у входящих. Более того, журналистам, все же попавшим в так называемую переговорную зону, строжайше запрещено приближаться с вопросами к политикам - для этого существует небольшой пятачок, предназначенный для пресс-подходов. Разумеется, существует просторный зал для пресс-конференций, где по итогам "высокой недели" традиционно проводит пресс-конференции Сергей Лавров. На них собираются далеко не всегда "дружественные" России иностранные журналисты, чтобы получить ответ министра.

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Во время "высокой недели" в ооновских коридорах шумно и мало свободного места - пробегают делегации, многие участники мероприятий беседуют по телефону или общаются в ожидании запланированных встреч. Поэтому нередко политики выходят из здания на улицу, в специально отведенную для прессы зону, чтобы пообщаться со "своими" СМИ. Такого рода мероприятия заранее не афишируются, но это не означает, что оказавшийся поблизости журналист не может подойти, чтобы задать свой вопрос. Он может не получить на него ответа, и такое тоже часто бывает, или услышать пару вежливых, малозначащих фраз. Но в рамках "высокой недели" такая сдержанность не удивляет.

Судя по всему, госпожа Бербок также решила поговорить с немецкой прессой и выбрала для этого, как ей показалось, удачную локацию - на открытой для пребывания СМИ лужайке перед зданием штаб-квартиры, где традиционно бывает мало народу. Дальнейшее хорошо известно - российский журналист, а на месте Богданова мог оказаться сотрудник любого российского СМИ, работающего на Генассамблее, получил удачную возможность, увидев главу МИД Германии, поинтересоваться ее мнением о перспективах российско-украинских переговоров. У госпожи Бербок было право отвечать или нет на заданный вопрос. Она отвечать не стала, а члены немецкой делегации (судя по видеозаписи, это была личная охрана немецкого министра), силой оттеснила российского журналиста, стараясь помешать ему снимать. Госпожа Бербок вся в белом, прошествовала на высоких каблуках дальше по зеленой лужайке беседовать с теми, кто не поднимает неудобных тем.

Мелочность фрау проявилась позже, когда немцы подали жалобу в секретариат ООН, на "нехорошего русского", который потревожил "зеленую" гостью (Бербок представляет в правительстве Германии партию "Зеленых" - прим. Ред.). А ооновские клерки, не разбираясь в произошедшем, по щелчку из Берлина наказали репортера.

"Никогда не слышала, чтобы журналистов наказывали за желание задать вопрос", - прокомментировала ситуацию представитель МИД России Мария Захарова, в прошлом также имевшая опыт работы в постоянном представительстве России в ООН.

Российские дипломаты направили ноту Генеральному секретарю ООН с требованием прояснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям представителей ФРГ.

Выступая на министерской встрече G20, которая проходила на полях Генассамблеи, Сергей Лавров не случайно назвал одной из задач "двадцатки" - "борьбу с засильем граждан западных государств на руководящих постах в международных секретариатах и чрезмерным вовлечением ангажированных неправительственных организаций в межправительственные процессы".

Наказание российского журналиста ооновским секретариатом за вежливо заданный немецкой чиновнице вопрос (который той, видимо, не понравился) лишь подтверждает необходимость глубоких, снизу доверху, реформ в Организации Объединенных Наций, включая замену прозападного персонала. О реформах много говорили на завершившейся Генассамблее ООН. Но надежд на реальные перемены пока не много.