Во Франции рассказали о главной угрозе для страны

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню назвал Россию главной угрозой для страны. Об этом пишет ТАСС.

Такое мнение глава французского оборонного ведомства высказал, отвечая на вопрос журнала Le Point о том, кто из иностранных деятелей или государств представляет собой наибольшую угрозу Франции.

«Помимо террористических группировок, это, очевидно, Российская Федерация», - пояснил он.

Лекорню считает, что Россия на фоне украинского кризиса изменила свою стратегию, «хотя многие деятели, в том числе политические, этого не поняли», и теперь противодействует интересам Франции в Африке, а также якобы ведет информационную войну.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил ранее о том, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. Позже Макрон вновь отметил, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба.