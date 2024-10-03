В Польше открыли часовню с нейросетью вместо священника

В приходе Лацина, который находится в Познани, была открыта первая в мире цифровая часовня. Вместо священника с прихожанами общается искусственный интеллект Chat-GPT. Об этом сообщает телеканал TVP.

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Благодаря специальному приложению на мобильном телефоне прихожанин может посетить часовню даже глубокой ночью и обратиться за советом к искусственному интеллекту.

— Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Некоторые люди хотели бы после 21:00. Теперь это будет возможно, — сказал приходской священник Радослав Раковский.

По замыслу, эта часовня призвана стать не только местом для молитвы, но и пространством для встреч, бесед и даже работы. На территории цифровой часовни предусмотрены Wi-Fi, кофемашина и туалет.

В часовне установлено программное обеспечение, предназначенное для управления умными домами, а также искусственный интеллект Chat-GPT, который служит помощником и управляет всеми функциями здания. С искусственным интеллектом можно общаться на любые темы, он специально обучен отвечать на вопросы, связанные с приходом и религией, передает TVP.

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