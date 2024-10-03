Павлу Дурову запретили видеться с детьми

Основателю Telegram Павлу Дурову запрещено видеться с детьми, за соблюдением запрета следят правоохранительные органы. Об этом заявила Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей бизнесмена, пишет газета «Аргументы и факты».

Ранее Болгар обратилась в суд с иском из-за того, что Дуров якобы применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 000 евро в месяц. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении предпринимателя родительских прав.

«На данный момент Павел даже не имеет права на личный контакт с детьми, за этим следит судебная полиция», – утверждает Ирина Болгар.

Она также рассказала, что Дуров настаивал на том, чтобы она переехала в ОАЭ, где он, как гражданин страны, имел бы исключительные права на детей. Однако она отказалась от этого и сумела в срочном порядке продлить европейские документы детей.

Напомним, что ранее Болгар заявляла о планах подать на Дурова в суд, чтобы признать Telegram их общим имуществом. Сам предприниматель никак не комментировал ситуацию и не подтверждал у него наличие официально признанных детей.