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«США оказались в ловушке из-за союзников»

США оказались в затруднительном положении из-за двух важных иностранных союзников - премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского, пишет американский политолог Кристофер Чиввис в своей статье для The Guardian. Вашингтон оказывает широкую военную поддержку Зеленскому и Нетаньяху, даже когда их действия противоречат долгосрочным интересам США. По мнению Чиввиса, американские власти должны изменить свой подход.

За последний год Нетаньяху не раз бросал вызов усилиям США по деэскалации в секторе Газа. Недавно он согласился на прекращение огня в Ливане, но затем отказался от деэскалации, «публично опозорив» администрацию Джо Байдена. На прошлой неделе более тысячи мирных жителей стали жертвами ударов Израиля, в результате которых был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Теперь Нетаньяху ведет наземное наступление. По мнению Чиввиса, США просто не могут себе позволить поддерживать Израиль, который наносит ущерб репутации Америки, снова делает ее целью террористов и втягивает ее в дорогостоящую войну с Ираном. Политолог считает, что США должны сократить помощь Израилю и Украине, если страны откажутся принять стратегию по деэскалации. Это может быть единственным способом избежать еще одной бесконечной войны, заключил Чиввис.

«Колокола глобальной войны»

Турецкий дипломат Хасан Севилир Ашан заявил в своей статье для Medya Gunlugu, что непропорциональные и жестокие «операции гнева» Израиля в ответ на прошлогоднюю атаку ХАМАС «открыли дверь к социальному хаосу» на Ближнем Востоке, включая массовую миграцию, череду оккупаций и массовых убийств. По словам эксперта, «зверства» альянса Израиль-США охватили Палестину, Ливан, Йемен и частично Иран и Сирию, а ООН стала беспомощным наблюдателем.

Развитие событий указывает, что мир находится на пороге «зловещего противостояния», подогреваемого тем или иным масштабным конфликтом, подчеркнул дипломат. Международное сообщество и соседние страны спешат определить свою сторону на фронтах, где все больше обостряются пропагандистские и психологические войны, предупредил автор статьи.

Израиль ставит под угрозу победу демократов в США

Президент США Джо Байден посоветовал Израилю дать «пропорциональный ответ» на иранский ракетный обстрел, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников американской администрации. По их словам, Байден выступил против возможного удара Израиля по ядерным объектам Ирана. Президент США надеется предотвратить дальнейшее расширение конфликта.

Как заявили собеседники CNN, Байден заметно изменил свою риторику по сравнению с апрелем, когда он призывал Израиль «одержать победу» после успешного перехвата иранских беспилотников и ракет. Теперь Байден надеется, что подход Израиля будет взвешенным. Пока неизвестно, как послания Байдена будут восприняты премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, отмечает CNN. В течение последнего года попытки Байдена повлиять на своего израильского коллегу были неэффективны, и двое лидеров не разговаривали с августа. Предстоящие президентские выборы в США «повышают ставки» для Байдена, стремящегося помочь победе демократов. Кандидату в президенты Камале Харрис меньше всего нужна полномасштабная региональная война, которую ее оппонент Дональд Трамп может использовать, чтобы обвинить демократов в некомпетентности.

Солдаты ВСУ рассказали о новой успешной тактике России

Солдаты нескольких подразделений ВСУ рассказали газете The Washington Post, что этим летом российские войска начали применять улучшенную тактику, которая позволила объединить их преимущества для мощных атак. Примером использования новой тактики WP назвала сражения за Угледар, перешедший под контроль российских сил.

По словам солдат ВСУ, российские войска штурмуют поля сражений небольшими группами, что сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь. В то же время эти группы поддерживаются артиллерией и беспилотниками. Россия также улучшила связь на поле боя, что помогает координировать наступление. Украинские военные заявляют, что российские силы многочисленны, а западная помощь не компенсирует дефицит техники у ВСУ. В результате украинские войска отступают на десятки километров, а их линия находится на грани разрыва, подчеркивает The Washington Post. Опрошенные газетой эксперты заявили, что атаки в Курской области усугубили проблему с кадрами, существующую в украинской армии.

«F-16 не смогут превзойти российские самолеты»

Отставной генерал-майор армии США Гордон Дэвис заявил изданию BI, что старые модели истребителей F-16, поставленные Украине, не идут ни в какое сравнение с лучшими российскими самолетами. Многие из украинских F-16 уже имеют десятилетия налета, подчеркивает BI.

F-16 стали самыми современными самолетами в арсенале Украины, они оснащены более мощными бомбами и ракетами. Однако у этих истребителей есть «некоторые проблемы с дальностью полета и уязвимостью», подчеркнул Дэвис. По его словам, даже самые лучшие системы, которые западные страны могут установить на F-16, все равно не сделают их лучше российских самолетов.