Во Франции рассказали о главной угрозе для страны

Россия представляет собой главную угрозу Франции среди всех иностранных государств.

С таким утверждением выступил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью журналу Le Point.

"Помимо террористических группировок, это, очевидно, Российская Федерация", - заявил глава французского оборонного ведомства в ответ на вопрос, кто из иностранных деятелей или государств представляет собой наибольшую угрозу Франции.

По его мнению, Россия на фоне конфликта на Украине изменила свою стратегию, "хотя многие деятели, в том числе политические, этого не поняли". По утверждению Лекорню, Россия противодействует интересам Франции в Африке, а также якобы ведет информационную войну, милитаризует новые сферы и "действует агрессивно" в адрес французских военных.

Ранее военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов заявил, что французское командование впервые за 10 лет организовало комплексные тренировки стратегических ядерных сил на фоне повышения напряженности в отношениях России и Североатлантического альянса и изменений в ядерной доктрине РФ.

1 октября французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что власти страны все еще не исключают возможность отправки военнослужащих на украинскую территорию для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Идея о возможной отправке на Украину сухопутных войск западных стран стала обсуждаться после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля утверждал, что этот вопрос поднимался на встрече в Париже с участием представителей около 20 государств Запада.