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ЕС выделил еще €30 млн на оказание гуманитарной помощи Ливану

Евросоюз выделил еще €30 млн на оказание гуманитарной помощи Ливану в связи с эскалацией конфликта на юге страны. В целом же ассигнования ЕС на нужды наиболее нуждающейся части населения республики в 2024 году превысили €100 млн. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

ЕС выделил миллионы евро на оказание гуманитарной помощи Ливану
© globallookpress.com

По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, она "крайне обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке". Глава ЕК считает необходимым "сделать все возможное для защиты мирного населения" в очень трудное время. Брюссель "продолжает призывать к прекращению огня на границе с Ливаном и в секторе Газа, а также к освобождению всех заложников", отметила фон дер Ляйен.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитской организации "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитская организация подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.