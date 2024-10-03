ЕС выделил миллионы евро на оказание гуманитарной помощи Ливану

Евросоюз выделил еще €30 млн на оказание гуманитарной помощи Ливану в связи с эскалацией конфликта на юге страны. В целом же ассигнования ЕС на нужды наиболее нуждающейся части населения республики в 2024 году превысили €100 млн. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, она "крайне обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке". Глава ЕК считает необходимым "сделать все возможное для защиты мирного населения" в очень трудное время. Брюссель "продолжает призывать к прекращению огня на границе с Ливаном и в секторе Газа, а также к освобождению всех заложников", отметила фон дер Ляйен.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитской организации "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитская организация подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.