Лукашенко рассказал, против кого не дружат Минск и Баку

Закрытых тем в отношениях между Минском и Баку не существует, подтвердил президент Беларуси 3 октября, приветствуя в своей резиденции премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Беларусь и Азербайджан, заявил Александр Лукашенко, не дружат против третьих стран, а делают свое дело во имя интересов народов двух государств, не нарушая "никакие нормы международного права", цитирует главу государства БЕЛТА.

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Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, пояснил он, обращаясь к своему визави, "вы и мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович Алиев должны знать, что закрытых тем в отношениях" между государствами нет.

В ходе встречи премьер-министр от имени президента Азербайджана возобновил приглашение Лукашенко посетить конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в ноябре текущего года в Баку. В свою очередь, белорусский лидер подтвердил планы приехать на конференцию в указанный срок.