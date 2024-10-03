Дуда проигнорировал совет МИД и посетил праздник с пророссийским политиком

МИД Польши не советовал президенту Анджею Дуде посещать юбилей бывшего президента Чехии Милоша Земана из-за возможного присутствия там бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, обвиняемого Варшавой в пророссийской позиции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Недавно Дуда посетил Прагу, где принял участие в праздновании 80-летия Земана вместе с президентами Сербии и Словакии, а также венгерским и словацким премьер-министрами.

«Там была опасность, у нас была информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер – известный лоббист "Газпрома". Поэтому мы предостерегали президента», — заявил глава МИД.

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Ранее Сикорский говорил, что ведомство не советовало польскому Дуде присутствовать на мероприятии вместе с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, которого неоднократно обвиняли в «пророссийской» позиции. Министр считает, что глава государства должен сделать «другой выбор друзей». Кроме того, глава МИД уверен, что президент уже жалеет о своем визите.