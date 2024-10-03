В ООН прокомментировали видео расстрела жителей Курской области солдатами ВСУ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) уже осведомлено о видео, на котором ВСУ расправляются с мирными жителями в Курской области, и сейчас анализируют данные. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.

1 октября российские силовики рассказали агентству, что нашли на камере Go-Pro ликвидированного украинского военного видео расстрела мирных жителей под Курском.

В Курской области появилась «дорога смерти» ВСУ

На кадрах с камеры солдат ВСУ, находясь в темной комнате одного из домов, слышит крик: "Не стреляйте!" Но после этого все равно делает несколько выстрелов из автомата в сторону кричащих. В свете вспышек от выстрелов был виден человек в инвалидной коляске, а справа от него - тело еще одного гражданского.

Недалеко от места ликвидации украинских военных, которые учинили расправу над мирными жителями, ВС РФ обнаружили автомобиль. В бардачке лежали ювелирные украшения. По оценкам представителя российских силовых структур, находка может быть как-то связана с убийством.