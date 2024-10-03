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Euractiv: в ЕС боятся притока беженцев из-за войн на Ближнем Востоке

Главы МИД стран Евросоюза обсудили угрозу притока беженцев на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке.

Евросоюз опасается притока беженцев с Ближнего Востока
© globallookpress.com

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе обсудили возможность притока мигрантов в блок на фоне обеспокоенности наземным наступлением Израиля на юге Ливана», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в Ливане на момент начала октября насчитывается более миллиона перемещенных лиц.

До этого российский посол в Бейруте Александр Рудаков заявлял, что Россия предоставит Ливану гуманитарную помощь 3 октября. Российский дипломат добавил, что в условиях, когда «все не очень хорошо», сторонам приходится «в ручном режиме» договариваться и обсуждать вопросы, связанные с логистикой.