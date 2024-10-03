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Макрон предупредил об изменениях в приоритетах США

Европа больше не является главным приоритетом США. Как сообщает «Пул N3», об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на международном форуме «Берлинский глобальный диалог».

Макрон предупредил об изменениях в приоритетах США
© globallookpress.com

По мнению политика, Евросоюзу следует ясно «осознавать ситуацию», в которой он находится. Он подчеркнул, что приоритеты США как основного европейского союзника уже изменились.

«Главный приоритет США — это США, что нормально и справедливо. Второй приоритет — Китай, а остальное зависит от момента. По Украине они сверхлояльные и надежные партнеры. Продержится ли это долго? Не знаю», — сказал Макрон.

В апреле французский президент заявил, что Европа больше не может полагаться на США в вопросах своей безопасности. Он предупредил о возможном «исчезновении» Евросоюза в случае неправильного выбора. Макрон призвал европейские страны защищать свои интересы, даже если им придется действовать в одиночку.