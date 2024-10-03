Макрон предупредил об изменениях в приоритетах США

Европа больше не является главным приоритетом США. Как сообщает «Пул N3», об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на международном форуме «Берлинский глобальный диалог».

По мнению политика, Евросоюзу следует ясно «осознавать ситуацию», в которой он находится. Он подчеркнул, что приоритеты США как основного европейского союзника уже изменились.

«Главный приоритет США — это США, что нормально и справедливо. Второй приоритет — Китай, а остальное зависит от момента. По Украине они сверхлояльные и надежные партнеры. Продержится ли это долго? Не знаю», — сказал Макрон.

В апреле французский президент заявил, что Европа больше не может полагаться на США в вопросах своей безопасности. Он предупредил о возможном «исчезновении» Евросоюза в случае неправильного выбора. Макрон призвал европейские страны защищать свои интересы, даже если им придется действовать в одиночку.