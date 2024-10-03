Литва призвала Запад победить Россию

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад победить Россию
Западу необходимо предпринять шаги, чтобы Россия проиграла на Украине.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его выступление представлено на YouTube-канале форума.
«Путин должен проиграть, и это также должно быть принято им и его союзниками», — отметил министр.
Ландсбергис назвал пятую статью договора об учреждении НАТО, в соответствии с которой нападение на одного члена альянса считается агрессией в отношении всех, «наиболее практичной гарантией безопасности, которую можно предложить Украине».
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До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона считает опасными и безответственными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о разрешении Украине наносить удары по объектам на территории России западным оружием.
Боррель призывал страны Европейского союза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Он подчеркнул, что Украине следует наносить «удар по лучникам, а не только по стрелам».