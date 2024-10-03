На Западе объяснили одержимость Зеленского ударами ВСУ вглубь России

В случае если Киев все-таки получит от Запада одобрение на использование западных вооружений для удара вглубь российской территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по 261 военному объекту ВС РФ, таким как крупные склады вооружений и пункты постоянной дислокации российских военных. Об этом со ссылкой на аналитиков Института исследования войны (ISW) сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Lenta.ru

«Одним из наиболее важных преимуществ России в конфликте является способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории. Если бы это преимущество было скомпрометировано, это значительно помешало бы российским операциям и повысило бы шансы Украины на захват оперативно важных территорий», — объяснил руководитель группы геоданных ISW Джордж Баррос. News.ru

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS активно обсуждаются американскими властями. Газета.Ru