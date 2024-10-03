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На Западе объяснили одержимость Зеленского ударами ВСУ вглубь России

В случае если Киев все-таки получит от Запада одобрение на использование западных вооружений для удара вглубь российской территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по 261 военному объекту ВС РФ, таким как крупные склады вооружений и пункты постоянной дислокации российских военных. Об этом со ссылкой на аналитиков Института исследования войны (ISW) сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Lenta.ru

«Одним из наиболее важных преимуществ России в конфликте является способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории. Если бы это преимущество было скомпрометировано, это значительно помешало бы российским операциям и повысило бы шансы Украины на захват оперативно важных территорий», — объяснил руководитель группы геоданных ISW Джордж Баррос. News.ru

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS активно обсуждаются американскими властями. Газета.Ru

На Западе объяснили одержимость Зеленского ударами ВСУ вглубь России
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