Западные корпорации фактически крадут земли на Украине и им все равно, что будет в итоге с жителями страны. Об этом заявил в своем аккаунте в соцсети Х экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

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«Западные корпорации крадут ее земли и им плевать на украинцев рабочего класса, умирающих в прокси-войне Америки и НАТО», - заявил он.

Политик уверен, что ЕС и США колонизируют Украину, а вооруженный конфликт сулит стране «только лишь уничтожение».

Ранее США объявили об очередном пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов, включающем кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и ракеты Javelin. 26 сентября на сайте Белого дома опубликовали заявление президента США Джо Байдена о поддержке Украины.

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При этом бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинял киевские власти в продаже США важнейшего украинского ресурса. По его словам, плодородный чернозем Украины принадлежит компании BlackRock.