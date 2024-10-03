МЧС России доставило гуманитарную помощь в Ливан

В четверг, 3 октября, самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

По указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова спецборт доставил в Ливан 33 тонны гуманитарного груза. В состав груза вошли продукты, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

В ЦАХАЛ заявили, что израильская армия продолжит сражаться, чтобы достичь всех своих целей, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение заложников и восстановление безопасности на севере Израиля. В ночь на 1 октября Израиль также нанес первый удар по лагерю беженцев в Ливане с октября прошлого года. Жертвами удара стали как минимум пять человек, ранение получил высокопоставленный член ФАТХ Мунир аль-Макдах. СМИ писали, что именно он был целью атаки.