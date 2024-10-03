В Израиле призвали ударить по ядерным объектам Ирана

Бывший израильский премьер Нафтали Беннет заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нужно ударить по ядерным объектам, нефтяной промышленности и руководству Ирана.

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С таким призывом он выступил в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«"Хезболла" и ХАМАС временно парализованы, а Иран уязвим. Сейчас они голые, у них нет возможности защитить себя. У Израиля есть величайшая возможность за 50 лет изменить облик Ближнего Востока... Сейчас самое время ударить осьминога по голове, иначе он может оправиться», — призвал он.

Планы Израиля по ответу Ирану раскрыли

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.