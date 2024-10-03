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Пашинян отправился во Францию, где встретится с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с трехдневным визитом во Францию, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Пашинян встретится с Макроном
© РИА Новости

Кроме того, отмечается, что лидер Армении примет участие в саммите Международной организации франкофонии.

Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, визит продлится с 3 по 5 октября.

Ранее Пашинян встретился в Нью-Йорке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, Пашинян заявил, что уровень независимости Армении «растёт день ото дня».

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