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Названа сумма незаконной транзакции по новому делу Лерчек

Сумма незаконного перевода денег за рубеж с использованием подложных документов по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина составляет 251 млн рублей, сообщает «Газета.ру».

Дело заведено по статье «Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Ранее сообщалось, что женщину допросят в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ее бывшего мужа о проведении денежных переводов с использованием подложных документов.

Планы Израиля по ответу Ирану раскрыли

Тель-Авив и Вашингтон обсуждают возможность удара по формированиям Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Йемене в качестве ответа Ирану, сообщает «Лента.ру».

Израиль и США ведут активное обсуждение возможного ответа.

При этом американские власти ожидают от Израиля ограниченные действия в регионе.

"Газпром" возглавил рейтинг убыточных корпораций в России по версии Forbes

Составлен список 10 самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, сообщает Forbes.

На первом месте оказался «Газпром» с убытком 583,1 миллиарда рублей.

При этом убыток имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса. Так, что по итогам первого полугодия 2024 года «Газпром» получил уже чистую прибыль — почти 1,1 триллиона рублей.

Мали обнародует результаты расследования о связях Киева с террористами

Расследование Мали о сотрудничестве Киева с террористами не должно занять много времени, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава дипломатии Мали Абдулай Диоп, Украина признает факты преступлений, результаты будут своевременно опубликованы.

В августе прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму.

Маск заявил, что демократы хотят лишить граждан США права на свободу слова

Бизнесмен из США Илон Маск считает, что Демократическая партия открыто пытается отобрать у американцев право на свободу слова, сообщает ТАСС.

«Демократическая партия открыто хочет отобрать у вас свободу слова под предлогом [борьбы] с тем, что они сочтут ненавистническими высказываниями», — написал миллиардер.

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что вице-президент Камала Харрис, претендующая на должность президента, «хочет заставить людей замолчать и не высказывать свое мнение».