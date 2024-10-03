В Турции указали на козыри Путина перед Западом

Сделанные президентом России заявления по ядерному сдерживанию свидетельствуют о том, что Владимир Путин использует свои преимущества перед Западом в нужном месте и в нужное время. Об этом РИА Новости рассказал турецкий политический аналитик Йигит Санер.

По словам эксперта, российский лидер в ответ на провокации Запада проводит очень спокойную и мудрую политику. Шаги Путина чрезвычайно рациональны, он и в дальнейшем будет их придерживаться.

Санер посоветовал обратить внимание на последние заявления российского президента по ядерной доктрине Москвы. По мнению эксперта, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Президент РФ не будет торопиться, так как ситуация складывается в его пользу.

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28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на осознание Западом новой ядерной доктрины России.

25 сентября Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Ранее Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении.