Мали обнародует результаты расследования о связях Киева с террористами

Расследование, которое ведет Мали, о сотрудничестве Украины с террористами не должно занять много времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства иностранных дел Мали Абдулайя Диопа.

По его словам, в Киеве признают факты преступлений, результаты будут своевременно опубликованы. Украина открыто заявляет о причастности к террористическим сетям, предоставлении им разведданных, оборудования, указал дипломат.

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Он напомнил, что ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились к Совету безопасности ООН с просьбой принять меры против Киева из-за поддержки терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Совбез пока «хранит молчание», и Мали не знает, «в чем причина», отметил глава МИД.

«Помимо прямой поддержки Украиной малийской коалиции террористов, мы также знаем, что оружие, другая материальная поддержка и военное оборудование, предоставляемое Украиной, к сожалению, частично оседает в Сахеле, что приводит к дальнейшей дестабилизации наших стран. Все это — элементы, над которыми нам предстоит работать, но мы с нетерпением ожидаем результатов расследования и привлечения лидеров Украины к ответственности», – подчеркнул Диоп.

Ранее СМИ Франции заявили, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA посетили Украину для прохождения там обучения. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. 8 августа Нигер также заявил о разрыве отношений с Киевом.